Une première victoire en séries pour les Chevaliers de Lévis

Les séries ont débuté pour les Chevaliers de Lévis dans un premier match face au Phénix du Collège Esther-Blondin hier soir à l’aréna de Lévis. L’équipe locale a pris les devants 1-0 dans une série de 3 de 5 grâce à une victoire de 6-2.

Durant la première période, les représentants de Chaudière-Appalaches ont dominé 22-6 au chapitre des lancers aux buts, les Chevaliers. Malheureusement, la gardienne était en grande forme.

À la deuxième période, à 1 : 45, le 23e lancer de l’équipe a réussi à se faufiler dans le but. Elliot Lavoie a reçu une belle passe de Dylan Champagne pour ouvrir le pointage. Quelques minutes plus tard, en désavantage numérique, 3 joueurs des Chevaliers ont effectué un échappé. Jordan Côté a reçu la rondelle de Jonathan Fauchon portant la marque 2-0. À 5 : 42, Antoine Gaudreau a complété un échange à trois joueurs et a triplé l’avance des Chevaliers. Elliot Lavoie a porté un dur coup aux visiteurs et a marqué son 2e but du match. À la toute fin de la période, à 19 : 37, les visiteurs ont fait un but par l’entremise de David Fournier.

En troisième période, les locaux ont récolté deux autres buts. Charles-Étienne Hébert et William Robitaille ont mis un terme final à une belle prestation des Chevaliers. Jorick Belley du Phénix a marqué dans une cause perdante alors qu’il ne restait que 5 secondes à faire au match.

Les Lévisiens ont dirigé 41 lancers sur Ève Gascon tandis que Thomas Couture a reçu 16 lancers.

Les trois étoiles RDS sont tous des Chevaliers

1re étoile : Elliot Lavoie,

2e étoile : Jonathan Fauchon

3e étoile : Anthony Lavoie

Le deuxième match de la série sera disputé ce soir à 19 h 30 toujours à Lévis.