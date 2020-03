50 ans...Passionnément! pour le CPA de Saint-Georges

Voir la galerie de photos

Hier soir, les gradins de la glace Canam au Centre sportif Lacroix-Dutil étaient bien remplis de spectateurs venus admirer les 160 patineurs et patineuse du Club de patinage artistique de Saint-Georges (CPA Saint-Georges). Cette Revue annuelle était toute particulière, car elle célébrait les 50 ans du club.

« Le titre du spectacle, 50 ans... Passionnément!, c’est de l’émotion, de la passion, beaucoup d’énergie là-dedans, d’accomplissement pour les patineurs. Parce qu’on a quand même eu des bons patineurs, on a même une ancienne patineuse qui est rendue juge aux Jeux olympiques », explique la présidente du club, Lyne Beaudoin.

Étant probablement le plus ancien club de patinage artistique de la Beauce, le CPA Saint-Georges a beaucoup évolué et continue à se développer.

Pour cette occasion, 33 numéros ont été présentés sur des musiques des cinq dernières décennies. Saint-Georges recevait également la patineuse Marie-Raphaële Savoie, championne des Jeux du Québec 2019 et les vice-champions Sénior en danse sur glace, Marjorie Lajoie et Zachary Lagha.

D’ailleurs, la présidente du club, Lyne Beaudoin était très heureuse d’avoir le couple qui avait été invité l’année dernière, mais n’avaient pu être présents. Elle est persuadée qu’ils sont les prochains Tessa Virtue et Scott Moir. Ils nous ont offert une prestation en émotions et une autre plus énergique. La jeune Savoie pour sa part a démontré son grand talent à deux reprises pour le grand plaisir de tous.

Un numéro tout spécial

Le dernier numéro de la fin réservait une surprise au public. Plus d’une trentaine d’anciennes patineuses du club des 50 dernières années ont rechaussé leurs patins pour revivre à nouveau le plaisir d’être sur la glace.