Les karatékas des Studios unis de Beauce se démarquent

Les karatékas des Studios unis de Beauce se sont démarqués récemment lors de leurs deux dernières compétitions qui se sont déroulées durant les dernières semaines. Les athlètes beaucerons sont d'ailleurs déjà en préparation en vue de la tenue du Québec Open en avril prochain.

La Coupe Centre-du-Québec avait d'abord lieu le samedi 29 février à Victoriaville. Trois karatékas ont représenté les Studios unis de Beauce lors de cette journée. Ceux-ci ont d'ailleurs remporté cinq trophées. Édouard Pomerleau a obtenu une première place en kata armé traditionnel ainsi qu’une première place en kata armé open. Son jeune frère, Gabriel Pomerleau, a quant à lui remporté une deuxième place en kata armé open et une deuxième place en kata traditionnel. Jean-Gabriel Chrétien a pour sa part gagné la première place en kata armé open.

Compétition des Studios unis de Donnaconna



Dix-huit karatékas se sont également présentés au Patro Roc-Amadour pour participer à la compétition organisée par les Studios Unis de Donnacona, ce dimanche 8 mars. Les Beaucerons ont ramené un total de 32 prix à cette occasion. Des compétiteurs de toutes les régions étaient sur place, en vue du Québec Open.

Alexy Grondin est monté sur les tatamis pour obtenir des premières positions dans toutes ses catégories, soit en kata musical, kata armé musical, kata extrême ainsi que kata armé extrême. L'athlète a offert de solides performances, faisant tourner les têtes des spectateurs présents. C'est également une belle fierté pour lui que de se rendre à l’étape des grands champions, où il a remporté les honneurs en kata mains nues.

Daniel Guay a pour sa part remporté deux premières places en kata traditionnel et en kata traditionnel armé, ainsi qu'une deuxième place en kata armé open. Il a également eu droit à une troisième position en kata armé musical et en kata kenpo. Quant à Derek Breton, celui-ci a terminé premier dans toutes ses catégories : kata musical, kata armé musical, kata créatif extrême, ainsi que kata extrême armé. Il a également obtenu la première place aux grands champions armés.

Senseï Jean-Pierre Caron a terminé en première place dans la catégorie kata armé créatif. Il a aussi obtenu deux deuxièmes places en kata musical et en kata armé musical.

Autres résultats

D'autres karatékas ont permis aux Studios unis de Beauce de poursuivre sur cette belle lancée victorieuse. Samuel Labrie est ainsi monté sur toutes les marches du podium en terminant premier en kata armé créatif, deuxième en kata extrême armé et troisième en kata musical. Nicolas Ménard est également sorti vainqueur en kata créatif. Il a par ailleurs obtenu une deuxième position en kata musical. L'athlète a démontré ce dont il était capable en tentant une nouvelle expérience. Pour cette compétition, il est passé de ses doubles-Bo aux kamas, montrant tout son talent naturel en arme. Philip Poulin s'est démarqué, quant à lui, par la stabilité de ses mouvements. Celui-ci maîtrise bien son kata, ce qui lui a valu une 2e position en kata créatif.

Du haut de ses 7 ans, Rosalie Caron a prouvé que la hauteur des talents ne se mesure pas en âge, mais en effort. Ses efforts ont été récompensés, puisqu'elle est montée sur la deuxième marche du podium à deux reprises en kata armé et en kata kenpo. Édouard Pomerleau et Jean-Gabriel Chrétien ont d'autre part remporté respectivement une quatrième et une troisième places en kata armé musical et en kata armé musical.



Seul représentant de la Beauce à faire du combat, Christian Dionne a obtenu une 3e position. Christophe Jalbert est reparti avec une 3e position en kata kenpo, alors que Gabriel Pomerleau a remporté une troisième place en kata armé ainsi qu’une troisième place en kata kenpo.

La compétition a été un peu plus difficile pour Anaïs Turcotte, Olivier Ménard, Jean-Raphaël Chrétien, Maëlly Jalbert et Louis-David Grondin, puisque ces derniers n'ont obtenu aucun prix. Ils sont revenus toutefois avec plus d’expérience et savent que la suite ne peut qu’être meilleure.

La majorité de ces compétiteurs se retrouveront sur les tatamis lors du Québec Open, compétition internationale qui aura lieu les 24 et 25 avril prochain, au Peps de l’Université Laval.