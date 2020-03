Première victoire des Chevaliers de Lévis contre les Gaulois

Les Chevaliers de Lévis affronté les Gaulois de Saint-Hyacinthe hier soir à domicile. Ils ont débuté leur série de quart de finale. Les représentants de Chaudière-Appalaches ont remporté ce premier match par la marque de 5-2.

Ce sont les visiteurs qui ont marqué le premier but. Finalement, l’attaque à cinq des Chevaliers a permit aux Chevaliers de se reprendre. Jordan Côté après la passe d’Elliot Lavoie a inscrit son 2e but des séries. Il ne restait que 54 secondes à la période.

En deuxième période, les Lévisiens ont pris les devants 2-1. Nathan Morin a complété une passe de Jacob Mathieu, il s’agit également de son 2e but des séries. Les visiteurs ont finalement mis la marque à égalité. Après deux périodes, le pointage était de 2-2.

En troisième période, les Chevaliers ont monté leur jeu d’un cran et ont marqué 3 buts sans réplique. À 8 : 16, Dylan Champagne a remis le disque à Elliot Lavoie et celui-ci a lancé dans le haut du filet. À 15 : 21, Jonathan Fauchon qui connaît de grosses séries a sauté sur un retour de lancer et a donné un dur coup aux visiteurs. Dylan Champagne a enlevé tout espoir aux Gaulois en marquant dans un filet désert.

Les trois étoiles RDS sont :

1re étoile : Elliot Lavoie des Chevaliers,

2e étoile : Félix Larose des Chevaliers

3e étoile : Igor Mburanumwe des Gaulois.

Le match numéro deux sera présenté ce soir à 19 h 30 à l’aréna de Lévis.