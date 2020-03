Éliot Grondin termine dans le top 8 de la Coupe du monde

La saison de snowboardcross a été écourtée lorsque Canada §nowboard a décidé de rapatrier l’équipe nationale à la maison quelques jours avant la grande finale de Coupe du Monde qui devait avoir lieu à Veysonnaz en Suisse, demain 15 mars, mais qui a finalement été devancé au 13 mars pendant le vol de retour au Canada du skieur Éliot Grondin.

La bonne nouvelle c’est que l'athlète beauceron termine tout de même la saison dans le top 8 au cumulatif de la Coupe du Monde avec une 7e position en manquant la grande finale de la saison, un bon classement à seulement 18 ans, ce qui présage bien pour les saisons à venir.

« C’est une bonne décision que le Canada Snowboard à prise de faire revenir ses athlètes à la maison dû à l’éclosion du coronavirus en Europe. Éliot et l’équipe sont de retour au pays en santé et sans symptômes. Ils sont suivis de très près par des experts et toutes les mesures nécessaires ont été prise pour le retour au Canada », peut-on lire dans l'infolettre publiée par la page Web du skieur.