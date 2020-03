Le Tour de Beauce reporte son édition 2020

Après Beauce Art qui annonçait le report de son édition 2020 plutôt cette semaine, voilà que le Tour de Beauce annonce aussi le report de son édition 2020.

En raison de la pandémie du coronavirus, le Tour de Beauce est dans l'obligation de reporter sa 35e édition. Il est évident que l’évènement, qui réunit des coureurs de plus de 20 pays à chaque édition ne peut être adéquatement préparé et ne pourra être tenu dans les conditions qui prévalent actuellement aux dates initialement prévues (17 au 21 juin). L’organisation envisage actuellement avec ses partenaires une date alternative pour maintenir la tenue de notre évènement. Une décision finale sera prise et annoncée très prochainement.

L’organisation du Tour de Beauce a aussi à son agenda les Championnats canadiens sur route élites, juniors et paracyclistes prévus du 25 au 28 juin. Une décision sera prise ultérieurement sur cet événement en collaboration avec Cyclisme Canada.