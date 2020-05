Reprise graduelle des activités sportives, de loisir et de plein air à compter du 20 mai

Sous réserve de l'application des principes de distanciation sociale et de l'ensemble des recommandations de la Santé publique, le gouvernement du Québec a annoncé hier en fin de journée la reprise graduelle de la pratique récréative de certaines activités sportives, de loisir et de plein air qui se déroulent à l'extérieur.

À compter du 20 mai, dans toutes les régions, les Québécoises et les Québécois pourront renouer avec le golf, le tennis, le vélo, la randonnée et plusieurs autres activités individuelles qui leur sont chères.

Les parcs nationaux et les réserves fauniques de la Société des établissements de plein du Québec (SÉPAQ) seront donc rouverts de façon partielle et progressive à compter de cette date, et ce, uniquement pour les activités journalières.

Pour minimiser les risques de contagion, les activités reprendront dans le respect des recommandations des autorités de santé publique. Chaque activité a été évaluée en fonction de cinq critères :

- la distanciation physique entre les personnes durant l'activité;

- le lieu de pratique (risque moindre lors de la pratique à l'extérieur);

- l'équipement requis;

- le contexte de pratique (risque moindre lors de la pratique libre);

- les déplacements (risque moindre pour les activités locales).

Toutes ces activités peuvent être pratiquées par des personnes ayant une limitation physique. Les personnes habitant sous le même toit que la personne handicapée pourront offrir un accompagnement au besoin.

Par ailleurs, des guides ont été produits de concert avec la CNESST et l'Institut national de santé publique pour aider la population à reprendre leurs activités en toute sécurité.

De plus, les fédérations sportives et les organismes nationaux de loisir et de plein air collaborent avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour élaborer des consignes adaptées à leurs disciplines ou à leurs champs d'intervention respectifs.

Ils seront responsables d'en faire la promotion auprès de leurs membres, tout en spécifiant que des consignes de santé et de sécurité, notamment des règles d'hygiène, devront être respectées pour une pratique sécuritaire.

Faits saillants

À partir du 20 mai, la pratique récréative individuelle ou à deux sans contact sera permise pour les activités suivantes :

Activités de loisir en pratique libre non organisée

► Canot et kayak d'eau vive et d'eau calme

► Course à pied

► Escalade de rocher

► Kitesurf

► Pêche à la journée

► Planche à pagaie

► Plongée sous-marine, apnée sportive extérieure

► Randonnée à cheval extérieure

► Randonnée pédestre

► Surf

Activités sportives récréatives individuelles ou à deux, sans contact physique, en pratique libre, lieu de pratique extérieur, sans accès ou accès minimal au bloc sanitaire

► Athlétisme (épreuves de course et de lancer qui se déroulent à l'extérieur)

► Aviron (embarcation simple seulement)

► Canoë et kayak de vitesse (embarcation simple seulement)

► Activités de cyclisme extérieures

► Golf

► Kayak de mer

► Natation en eau libre (lacs)

► Patin à roulettes sur route et sur piste

► Ski à roulettes

► Tennis en simple et à l'extérieur

► Triathlon (natation en eau libre seulement)

► Voile (embarcation simple seulement