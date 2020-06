Leurre de pêche, canne, moulinet : l’équipement de base pour pêcher

Pour les non-initiés, pêcher semble parfois un jeu d’enfant. Il suffit de lancer une ligne à l’eau avec un crochet et un leurre de pêche pour ensuite attendre que les poissons mordent. Cependant, la pêche demande une technique et des connaissances précises.

Voici quelques des informations sur l’équipement de base pour les débutants. Si vous avez des questions supplémentaires, n’hésitez pas à les poser lors de votre visite dans une boutique spécialisée.

La canne à pêche

Tout d’abord, il est important de choisir une canne adaptée au type de pêche et aux poissons recherchés. Il y a un principe de base à savoir : plus la canne est longue, plus elle lance loin. Par contre, plus la canne est longue, plus elle est difficile à manipuler.

Ensuite, les cannes possèdent une puissance qui représente le poids optimal des leurres qui pourront être lancés. Elles se distinguent également par leur action qui est le mouvement de la canne lorsqu’elle est mise sous tension.

Pour les débutants, la canne idéale possède les caractéristiques suivantes :

• Une longueur entre 1,80 m et 2,40 m

• Une puissance entre 10 g et 30 g

• Une action semi-parabolique ou une action de pointe

Le moulinet

Le moulinet est un élément essentiel pour la pêche à la ligne. Un bon moulinet présentera un bon roulement et sera facile d’utilisation. De plus, le moulinet idéal change en fonction de l’endroit où vous pêchez.

Pour acheter le bon moulinet, vous devez regarder le TMV et la contenance.

Un TMV moyen ou faible se situe entre 50 cm et 70 cm est idéal pour les zones calmes. Les zones qui présentent plus de courant, le TMV devrait plutôt être élevé, soit de plus de 75 cm.

La contenance est la capacité en matière de fil du moulinet. Pour de la pêche sur lacs ou rivières, les moulinets de taille 2500 ou 300 sont recommandés, mais si vous pêchez en mer, il est préférable d’utiliser un moulinet de taille 4000 qui peut contenir plus de fil.

Le fil

Il existe plusieurs sortes de fil sur le marché. Voici les trois fils les plus populaires :

Le fil en nylon est le fil de base pour pêcher. Il est peu coûteux et son élasticité pardonne parfois les erreurs lors du combat avec le poisson. Ce modèle est parfait pour les débutants. Sa taille idéale est 30/100.

Le fil tressé est plus résistant que le nylon. Il est constitué de fibres tressées, ce qui rend sa manipulation plus difficile. Ce modèle est plutôt recommandé pour les initiés à la pêche. Sa taille idéale est 16/100.

Le fil en fluorocarbone est un fil invisible dans l’eau. Il est plus résistant à la coupe franche que le nylon et il est très utile pour la pêche aux carnassiers. Sa taille idéale est 40/100.