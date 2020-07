Une course marathonienne pour soutenir la Fondation Au Bercail

Afin de soutenir financièrement la Fondation Au Bercail, le Club de course Performance Chronocité tiendra une course à Saint-Georges le 5 septembre prochain.

Les participants, limités à 50 personnes, pourront s'inscrire au demi-marathon ou au marathon complet. Le départ se fera à 8 h à partir du Parc des Sept-Chutes et le parcours empruntera la piste cyclable en direction de Notre-Dame-des-Pins, ont indiqué les organisateurs en conférence de presse ce matin.

Le coût d'inscription étant de 500$, le coureur pourra se trouver un commanditaire unique (par exemple, son entreprise) ou encore en amassant des dons pour couvrir le montant total. L'objectif de cueillette a été fixé à 20 000 $.

« Comme la crise du coronavirus nous a obligé à annuler ou à modifier nos activités importantes de financement, comme le souper au homard et le vin et fromages, il fallait trouver de nouveaux moyens d'assurer le rentrée de sous. Nous sommes extrêmement reconnaissants et interpelés d'associer notre cause de soutien aux personnes vulnérables à celle du Club de course Performance Chronocité », de dire en substance la vice-présidente de l'organisme, Jacinthe Poulin.

Le Bercail est une maison d'hébergement qui a pour mission d'accueillir, d'héberger et d'accompagner toute personne ayant besoin de soutien afin de reprendre du pouvoir sur sa vie.

Puisque le but principal du Club Performance est de prioriser la santé par la course à pied et que la philosophie derrière est aussi de s'entraider « je trouvais que cela rejoignait très bien la mission du Bercail. Pour moi, c'est un match excellent, c'est une belle association, c'est un beau mariage pour la cause », de signaler à son tour l'entraîneur et instigateur du club, Yvan Lachance.

De son côté, le propriétaire de Chronocité, Daniel Drouin, a rappelé que, comme les personnes en situation vulnérable, les athlètes ont besoin de repaires dans le vie pour se motiver. « Pour Chronocité, il était normal de s'impliquer en tant que bon citoyen corporatif », a-t-il fait savoir. C'est d'ailleurs auprès de ce magasin que les intéressés peuvent communiquer pour connaître toutes les modalités d'inscription.