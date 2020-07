Retour de deux entraîneurs du Cool FM pour la prochaine saison

L’équipe de hockey Cool FM annonce le retour de deux de ses entraîneurs pour la prochaine saison. Serge Forcier sera l’entraîneur-chef et sera appuyé par Martin Larivière comme assistant-entraîneur.

Serge Forcier est nouveau de l’année dernière. Il est un tacticien hors pair qui aime décortiquer les matchs et analyser ses adversaires. Il sait arriver préparé et dirige brillamment son équipe. Selon l’organisation, son expérience dans le hockey fait de lui un des meilleurs entraîneurs de la LNAH.

Martin Larivière en sera à sa 3e saison avec l’équipe. Il a débuté comme recrue derrière le banc, mais il n’a pas mis de temps avant d’apprendre les rudiments du métier.

Raymond Delarosbil avait également que de bons mots pour les deux : « Serge est un entraîneur que plusieurs aimeraient avoir dans leur équipe. C’est un gars qui focus sur tous les détails afin de nous rendre meilleurs. Il est le premier arrivé à l’aréna et le dernier à partir. Il est minutieux dans ce qu’il fait et décortique les adversaires afin d’arriver prêt pour chaque match. Martin lui, est tellement passionné par tout ce qui touche au hockey. Il apporte beaucoup d’enthousiasme lorsqu’il est là. C’est un rassembleur qui en apprend à tous les jours sur le métier d’entraîneur. Il a fait beaucoup de progrès depuis le jour 1 et il continue d’être le meilleur de lui-même afin de potentiellement gravir les échelons un jour. »

Le repêchage se déroulera le 8 août.