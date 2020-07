Une quatrième victoire en cinq parties pour les Black Knights

À Saint-Georges, une brillante performance d’Anthony Fortin, qui a cumulé treize retraits au bâton, a permis aux Black Knights de Saint-Georges de signer une quatrième victoire cette saison en cinq sorties. Les Beaucerons ont pris la mesure de la Fromagerie des Basques de Trois-Pistoles par la marque de 8 à 0.

Fortin effectuait son premier départ cette saison et il a été fumant tout au long de la partie. En plus de lancer un match complet, le blanchissage va à sa fiche. En sept manches lancées, il a accordé quatre coups sûrs et trois buts sur balles. Fortin a d’ailleurs affronté treize frappeurs différents durant cette rencontre, et seulement deux n’ont pas été retirés au moins une fois sur trois prises.

En attaque, les BK’s ont inscrit un point dès la première manche. Jonathan Beaudoin a croisé le marbre à la suite d’un double d’Andy Gosselin.

Auteur d’un double en 3e manche et posté au troisième coussin quelques instants plus tard, Zacharie Plante est venu marquer sur un mauvais relais du lanceur de Trois-Pistoles.

Les Black Knights ont ajouté trois autres points en 4e manche. Gabriel Turgeon a d’ailleurs permis à Carl Thivierge de porter la marque à 5 à 0 grâce à un double.

Les Beaucerons ont ajouté trois autres points lors des deux dernières manches pour assurer leur domination sur Trois-Pistoles.

En attaque, les locaux ont frappé un total de neuf coups sûrs et ont volé cinq buts. Zachary Plante a frappé deux coups sûrs en quatre présences, il a croisé le marbre à deux reprises et a également volé deux bus. Maxime Lepage a lui aussi frappé deux coups sûrs en quatre présences.

Après la rencontre, Anthony Fortin était satisfait de sa performance et était confiant pour le reste de la saison.

« C’est une de mes meilleures sorties, disait-il. Je n’ai jamais réalisé autant de retrait aux bâtons. Nous avons une belle profondeur, nous sommes sans aucun doute une des équipes à battre à travers la ligue. », raconte Anthony Fortin.

Prochaine partie

Les Black Knights joueront leur prochaine partie à l’étranger, le mercredi 22 juillet, à 19h30. Ils affronteront les Toros de Lotbinière, à St-Apollinaire.