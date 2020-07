Sept jeunes athlètes beaucerons obtiennent des bourses de la Fondation Nordiques

Sept athlètes-étudiants beaucerons ont obtenu des bourses de la Fondation Nordiques pour leur participation à diverses activités sportives au sein de leur établissement scolaire.

Dans le cadre de sa remise annuelle de dons aux organismes et de bourses d’études aux athlètes-étudiants de la région de Québec et de la Chaudière-Appalaches, la Fondation Nordiques a annoncé aujourd’hui qu’elle a remis, à même ses fonds privés, la somme de 332 000 $.

Au total, 121 bénéficiaires se partageront la somme de 292 000 $ en vertu des programmes « Excellence, Élite, Relève et Espoir ». Plus précisément, le comité d’évaluation a ainsi octroyé : 29 bourses du volet Or (4 000 $), 38 bourses du volet Argent (2 500 $) et 54 bourses du volet Bronze (1 500$).

Parmi ces étudiants, sept d’entre eux proviennent de la région beauceronne.

Andrée-Anne Côté de Saint-Georges a obtenu 4000$ pour son excellente en natation artistique. Jérémie Doyon de Saint-Joseph s’est mérité 1500$ pour sa pratique du volleyball de plage. Son compatriote joselois, Alex Vallée, a pour sa part obtenu 2500$ pour sa pratique du softball au sein du Cégep Beauce-Appalaches. Emmy Fecteau et Isaël Labbé, tous deux de Saint-Odilon, ont reçu respectivement 2500$ et 1500$ en tant que joueur de hockey et de volleyball. En étant hockeyeur, Gabriel Maheux de Saint-Prosper a obtenu 1500$. Marie-Raphaële Savoie de Sainte-Marie a récolté 1500$ pour son travail en patinage artistique.

Ce geste porte donc à près de 7 millions $ la somme totale que la Fondation a versée en bourses d’études et en dons de bienfaisance depuis sa création.

« C’est une année très perturbante pour la majorité des athlètes amateurs. Leurs plans ont été chamboulés tant au niveau académique que sportif. Ils ont fait preuve de beaucoup de résilience et d’imagination et ont su s’adapter afin de poursuivre leur entrainement à un haut niveau malgré les embuches », a soutenu Nicolas Labbé, directeur général de la Fondation Nordiques.

À PROPOS DE LA FONDATION NORDIQUES

Fondée par un groupe de gens d’affaires et quelques entreprises de la région de Québec dans la foulée du départ des Nordiques en 1995, la Fondation Nordiques vise à reconnaître l’importance des athlètes et l’effet du sport sur le développement de la société de demain par des bourses aux athlètes et des dons à des organismes faisant la promotion du sport.