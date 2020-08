Raphaël Lessard en piste ce vendredi sur l'ovale du Michigan

Le Beauceron Raphaël Lessard effectuera vendredi un 11e départ cette saison sur la piste du Michigan International Speedway dans le cadre de la série camionnettes NASCAR Gander RV & Outdoors (NGROTS).

Le pilote-recrue de 19 ans sera au volant de son Toyota n°4 SiriusXM | Canac à sa première course sur cet anneau de 2 milles.

« Le Michigan étant une piste de deux milles, j'ai l'impression que la course sera un peu comme sur un superspeedway, peut-être en ligne droite et dans le trafic. J'ai l'impression que ce sera comme une piste de course de 1,5 milles, avec plus d’effet aérodynamique. Je suis prêt pour cela. J'ai étudié plusieurs vidéos, des essais sur le simulateur TRD. J'ai étudié tout ce que je pouvais. Maintenant, il est temps de mettre en pratique ce que j'ai appris le mieux possible pendant la course de ce vendredi. Nous devrions avoir un Toyota Tundra SirusXM | Canac performant. Je suis vraiment content et prêt à reprendre le volant », a indiqué le natif de Saint-Joseph par voie de communiqué de presse.

En 10 courses cette année, Raphaël Lessard a pris le départ en moyenne de la 14,0e position et a franchi la ligne d’arrivée en moyenne en 18,3e place.

Le pilote du programme Toyota Racing Development a réalisé son meilleur résultat cette saison (11e place) au Homestead-Miami Speedway (Floride). Il a répété cette performance lors de sa dernière sortie au Kansas Speedway (10e course le 25 juillet). Il est actuellement en 15e position au classement des pilotes et 5e au classement des recrues de l’année Sunoco.

RDS diffuse la course en direct ce vendredi 7 août à compter de 18 h.