Les Jarrets Noirs terminent premiers au classement

Les Jarrets Noirs de Beauce étaient du côté de Charlesbourg dimanche soir pour reprendre une partie qui avait été annulée plus tôt cette saison. Ils sont, non seulement, revenus avec une victoire de 7 à 2, mais ils ont ramené du même coup le championnat de la saison régulière.

Le championnat a été assuré grâce à la défaite du Brock face également au Polycor, qui jouait un programme double.

Maxime Beaulieu affrontait une fois de plus son ancienne équipe. Ce dernier a donné le premier point du match en deuxième manche.

Les Jarrets Noirs ont répliqué immédiatement à leur tour au bâton. Jonathan Dulac a d’abord frappé un double et s’est rendu au troisième coussin sur une erreur défensive. Il est parvenu à marquer pour créer l’égalité à la suite d’un mauvais lancer du lanceur adverse.

Des coups de circuit

Beaulieu a réussi à tenir en échec l’offensive de Charlesbourg et ses coéquipiers l’ont récompensé en ajoutant des points au tableau.

En sixième manche, avec Félix Pelletier sur les sentiers, Bernard Parent a frappé sa première longue balle de la saison.

Fort d’une avance de 3 à 1 après six manches de jeu, les Beaucerons ont sorti une fois de plus les gros bras à la dernière manche. Tout d’abord, Alex Potvin a frappé une claque en solo (premier). Puis, avec Mathieu Vachon et Yanick Lachance sur les buts, Félix Pelletier a porté la marque à 7 à 1 avec son premier circuit de la saison.

Beaulieu a accordé un autre point en septième manche pour le Polycor, puis Jonathan Dulac est venu terminer son travail sur la butte.

La victoire va à la fiche de Beaulieu, qui a œuvré pendant six manches, accordant deux points sur six coups sûrs et deux buts sur balles. Il a retiré cinq frappeurs sur trois prises.

En attaque, les Jarrets Noirs ont frappé onze coups sûrs. Félix Pelletier (2 en 4, 2pc et 3pp), Bernard Parent (2 en 3, 1pc et 2pp) et Alex Potvin (2 en 3, 1pc et 1pp) ont été les plus productifs.

Même avec le championnat en poche, l’entraîneur-chef Simon Potvin gardait le cap.

« Nous sommes champions de la saison régulière, je suis fier des gars, mais tout ça ne voudra rien dire si nous ne gagnons pas la dernière rencontre des séries, disait-il. Nous pouvons être très contents, mais nous devons garder les yeux sur le principal objectif.», a-t-il terminé.

Prochaine partie

Le prochain affrontement des Jarrets Noirs sera une autre partie qui a dû être remise à cause de la pluie. Le vendredi 14 août, à 20h, le B45 de CRSA sera en visite au Centre sportif Lacroix-Dutil.