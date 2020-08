L’équipe de hockey des Condors se prépare pour leur camp d'entraînement

L’équipe de hockey des Condors se prépare pour son camp d'entraînement, qui se tiendra du 13 au 16 août, en vue de commencer sa première saison dans la ligue de hockey junior AAA.

L’équipe a complété son précamp en fin de semaine dernière.

Le directeur général et entraineur-chef Pier-Alexandre Poulin mentionne d’ailleurs avoir été agréablement surpris par le niveau d’engagement et la condition physique des joueurs qui s’étaient présentés au précamp.

« C’est sûr que c’est un contexte un peu différent pour les joueurs avec les consignes émises par la santé publique. En temps normal, les joueurs auraient poursuivi leur saison un peu plus tard alors qu’ils ont dû se garder en forme chez eux. Je leur lève mon chapeau ainsi qu’à mon équipe d’entraineurs qui se sont adaptés à ces mesures. Nous avons tout mis en place pour maximiser l’esprit de compétition et favoriser la condition physique de nos joueurs ».

La moitié des 40 joueurs présents au précamp ont été retenus pour le camp d'entraînement. Au total une quarantaine de joueurs y seront attendus.

Dans le contexte entourant la COVID-19, Pier-Alexandre Poulin explique qu’il a dû adapter les exercices et son plan de match pour le camp.

« C’est certain que le fait que nous sommes obligés de jouer à quatre contre quatre et sans mise en échec sort un peu les joueurs de leur zone de confort. Le niveau de jeu devrait montrer d’un autre cran en fin de semaine avec l’arrivée des vétérans et j’ai hâte de voir comment les jeunes vont réagir! ».

Composition de l’équipe d’entraineurs

Pier Alexandre Poulin, qui agît comme entraîneur-chef et Directeur gérant à temps plein, sera secondé par Alain Brouillette et Pierre-Luc Siméon à titre d'entraîneurs adjoints. Carl Desjardins, viendra deux fois par mois en tant qu'entraîneur d’habiletés individuelles. Christian Bouchard est l'entraîneur des gardiens de but.

Mathieu Roy, ancien joueur de la LNH, travaille comme spécialiste des défenseurs. Le préparateur physique à temps plein est Maxime Aubertin et le preposé à l'équipement, Justin Gagné. Charles Ménard et Billy Lessard agissent à titre de dépisteurs.

Soulignons que Marie-Philip Poulin, la capitaine de l’équipe canadienne de hockey féminin, viendra transmettre son savoir et son expérience à titre d’entraineuse-invitée à quelques occasions durant la saison.