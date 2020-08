La sixième Expo Auto de Saint-Côme connait un franc succès

Dimanche dernier s’est tenu la sixième Expo Auto de Saint-Côme-Linière. « Mon but avec cet événement-là était de divertir les gens de Saint-Côme et de leur donner du sourire. Beaucoup de gens nous ont levé leur chapeau pour notre organisation», commente l’organisateur Robby Poulin.

Selon M. Poulin, malgré le contexte de pandémie et l’instauration de mesures sanitaires, l’événement a connu un achalandage similaire aux années dernières.

Des gens sont même venus d’endroits éloignés comme Daveluyville, près de Victoriaville, pour assister à l’Expo Auto de Saint-Côme.

Parmi les faits saillants de l’événement, notons qu'un résident de Lac-Mégantic est venu exposer sa camionnette datant de 1925.

Également, Berthier Roy, un résident de Saint-Georges, est venu avec sa Chevrolet 1928 ainsi qu'avec la réplique de sa voiture en miniature.

Plusieurs clubs automobiles étaient présents pour l’événement: le Club Crinqué de Québec, le Club Mustang de Beauce, le Club Mustang de Québec et le Club Automobile Beauté d’Acier de Saint-Georges.

Avec la belle météo dont profitait Saint-Côme dimanche, on peut conclure que l’événement fut un franc succès. À titre d’indicateur, on peut également mentionner que l’événement a ramassé, cette année, 1200$ en dons des visiteurs et des exposants afin d'alimenter le tirage. L’année dernière, l’événement avait récolté 910$.

Les coorganisateurs, Robby Poulin et Dominique Tardif, tiennent à remercier, les exposants, les visiteurs, la municipalité de Saint-Côme ainsi que l’équipe de bénévoles.