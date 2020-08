De jeunes athlètes de l'école secondaire Veilleux se surpassent en volleyball

Des joueurs de volleyball du programme Sports-études de l'école secondaire Veilleux de Saint-Joseph ont eu de bonnes performances lors de deux tournois québécois d’importance ce mois-ci.



Dans un premier temps, la compétition « Espoir volleyball de plage 17» se tenait à Boucherville le 8-9 août dernier.

Des quatre équipes qui représentaient la région , le duo formé de William Couture et Isael Labbé a presque causé la surprise en finale en passant tout près de remporter les deux manches contre un duo expérimenté de la Rive-Sud.

C’est malheureusement en trois manches, âprement disputées, que le match s'est terminé 21 à 19 ; 19 à 21 et 12 à 15. Le duo de Thierry Allen et William Poulin s'est également incliné pour la médaille de bronze.



Du côté Sénior, le Joselois, Jérémie Doyon, ainsi que son partenaire, Zachary Hollands, se sont emparés de la 3e place sur 40 équipes dans le Provincial sénior qui se tenait à la plage Major à Sainte-Agathe-des-Monts en fin de semaine dernière.

Ce tournoi prestigieux regroupe les meilleures équipes du Québec ainsi que celles de l’Ontario. Les deux volleyeurs terminent de belle façon leur saison sur sable et débuteront ensemble l’aventure universitaire avec le Vert et Or de Sherbrooke.