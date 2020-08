Une journée festive pour l'association de soccer Ascalon Saint-Georges

Le club de soccer mineur Ascalon Saint-Georges organisait samedi dernier, une journée festive pour ses jeunes inscrits aux activités de soccer récréatif.

La Fête de soccer Ascalon s'est déroulée sur plusieurs terrains de soccer à Saint-Georges et plus de 450 joueuses et joueurs de soccer y ont participé.

Plusieurs activités étaient organisées selon les catégories d'âges. De l'entraînement, des ateliers et des jeux de soccer pour les Mini-Ascalon (4 à 8 ans), avec remise de médailles à chacun des participants. Quant aux plus grands, les 9 à 17 ans, l’activité s’est organisée de 9h00 à 14h00 avec pas moins de 36 matchs de soccer. Entre les matchs, les jeunes pouvaient prendre part à des concours d’habiletés, des prises de photos et obtenir des prix de participation.

L'organisation reconnaît une mention spéciale à l’ensemble des arbitres présents, un rôle essentiel à l’organisation de cette journée, sans arbitre, pas de match. Elle remercie également l'ensemble des bénévoles pour avoir apporté de la joie à ses joueurs.

Cet évènement remplaçait le traditionnel Festival de soccer qui n'a pas pu avoir lieu compte tenu de la pandémie et des règles sanitaires en vigueur.