Raphaël Lessard en Illinois dimanche

Raphaël Lessard sera en piste dimanche 30 août au circuit World Wide Technology Raceway à Madison en Illinois.

Le jeune Josélois prendra le départ en 19e position dans cette course du « CarShield 200 Presented by CK Power.

Il en sera à sa première course sur cette piste en série NGROTS sur l’ovale de 1,5 mile de Madison. lI fera 160 tours de pistes (55/55/50).

« À partir de maintenant, notre objectif est simple : gagner une course. Nous voulons être dans les séries éliminatoires. Nous avons encore trois courses pour y arriver. Il s'agira de nous positionner à la fin des courses pour gagner. Je dois travailler très fort ce week-end pour y parvenir. Je pense que Gateway va être un bon week-end pour nous », ajoute Raphaël Lessard.

La course débutera à midi et sera diffusée aux ondes de RDS.

Il en est à sa première saison à temps plein dans cette série et il se bat pour le titre de recrue de l'année. À ce jour, Raphaël Lessard a participé à 13 courses cette saison et produit un résultat moyen de 12,8e au départ et de 16,3e à l'arrivée.

Le meilleur résultat de la saison du pilote associé au programme « Toyota Racing Development » a été obtenu sur le circuit routier du Daytona International Speedway le 17 août où le pilote-recrue a terminé en troisième position. Il est actuellement classé 14e au classement des pilotes en série NGROTS.

Rappelons que le jeune homme de 19 ans a offert à EnBeauce.com, une entrevue exclusive le mercredi 26 août.