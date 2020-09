Le 3e duathlon Abénakis de Sainte-Aurélie est confirmé pour cette année

Le 3e Duathlon Abénaquis de Saint-Aurélie aura lieu le samedi 26 septembre à partir de 13 h au stade Abénaquis.

Cette activité non chronométrée est ouverte à tous. Elle sera composée de :

- un duathlon complet (1 km de course / 20 km de vélo / 5 km de course ou marche)

- un duathlon sprint (0,5 km de course ou marche / 10 km de vélo / 5 km de cours ou marche)

- une course ou marche sur 10 km

Les différents duathlons sont personnalisables selon les capacités et la volonté de chacun. Pour de plus amples informations et pour inscription, on peut communiquer avec Bruno Vaillancourt (418 222-4982 - [email protected]) ou consulter la page Facebook de Duathlon Abénaquis.