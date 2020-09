Les adultes ne font pas le poids devant Chloé Grondin!

Chloé Grondin a causé toute une surprise en remportant sa première course en Slingshot Senior dimanche à l’autodrome BSL de Saint-Eugène-de-Ladrière dans le Bas-Saint-Laurent.

La jeune fille de Saint-Georges a surclassé trois pilotes adultes très expérimentés, explique Tommy Grondin le père de Chloé.

Celui-ci raconte que le public n’arrivait pas à croire ce qu’ils avaient vu:

« Tout le monde venait la voir, il ne le croyait pas. On annonçait que l’auto rose et noir était pilotée par une petite fille de la Beauce de 13 ans et les gens ne le croyaient pas! »

C’est un véritable exploit pour la jeune fille, passionnée de course depuis son plus jeune âge, de surpasser des pilotes adultes habitués à des catégories de plus haut niveau.

Elle a maintenu une moyenne de 56 milles par heure et a réussi à atteindre une vitesse de 58 milles par heure pendant l’un des tours.

Ce qui a démarqué Chloé, c’est qu’elle n’a pas fait d’erreurs pendant la course, soutient son père. Un dérapage est vite arrivé sur cette course, souligne-t-il.

En plus de son âge, Chloé surprend par son talent naturel. En effet, ce n’était que la 9e course que la jeune fille réalisait sur la terre battue. Elle a donc l’habitude de se confronter à des pilotes beaucoup plus expérimentés qu’elle.

Elle a pu repartir dimanche avec un trophée qui souligne son exploit. C’était la troisième fois qu’elle coursait à l'autodrome BSL.

La saison de Chloé tire à sa fin, elle fera possiblement une prochaine course à Drummondville.

Rien n’est confirmé, mais celle-ci aurait également été approchée par des gens d’affaires de la Beauce qui voudraient la voir faire ses preuves dans une catégorie supérieure l’année prochaine à l’autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.

À suivre!