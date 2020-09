Raphaël Lessard en piste demain soir sur le circuit de Richmond

Avec son quatrième top-10 en poche suite aux cinq dernières courses, le pilote Raphaël Lessard sera demain soir sur la piste du Richmond Raceway (Virginie) pour entreprendre sa 16e compétition de la saison en série camionnettes NASCAR Gander RV & Outdoors (NGROTS)

Jusqu'à présent en 2020, le Beauceron a participé à 15 courses. Il est parti en moyenne de la 12,7e place et a terminé en moyenne à la 14.9e place.

Le meilleur résultat de la saison de Lessard a été obtenu sur le circuit routier du Daytona International Speedway (Floride) où le pilote-recrue a terminé en troisième position.

« Nous devons gagner jeudi soir à Richmond pour accéder aux éliminatoires. C’est une piste qui correspond vraiment à mon style de pilotage. Nous avons fait ce que nous devions faire dans les dernières courses, c'est-à-dire terminer dans le top 10 et le top 5, et toujours être dans le premier groupe en fin de course. C'était vraiment bien d'être compétitif. Maintenant, nous sommes prêts à nous battre pour la victoire. Nous allons foncer et faire tout ce qu'il faut. Nous sommes vraiment excités pour ce week-end », a fait savoir le Joselois qui fait partie de l'équipe Kyle Busch Motorsports (KBM).

La chaîne RDS diffuse la course en direct demain soir, 10 septembre, à compter de 20 h. À noter qu'il est possible de voter tous les jours pour le « pilote le plus populaire de la série NGROTS » en se rendant sur le site Web de NASCAR.