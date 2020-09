Raphaël Lessard termine en 20e position à Las Vegas

Le pilote de Saint-Joseph-de-Beauce a pris la 20e place vendredi à Las Vegas dans le cadre du World of Westgate 200.

Le Las Vegas Motor Speedway au Nevada est un tri-ovale de 1,5-milles.

Lessard amorçait les 134 tours de piste en 15e positon.

Malheureusement, en tout début de course, le jeune homme de 19 ans a subi deux crevaisons et a dû faire, par deux fois, son entrée aux puits.

Le Joselois débutait le deuxième relais à la 34e position avec quatre tours de retard.

En fin de course, le pilote de 19 ans a réussi à rattraper trois tours pour finalement terminer la course en 20e position.

Rappelons que celui-ci arborait, à l'arrière de sa camionnette, les couleurs d'une entreprise de sa ville natale, Frameco, lors de cette course à Las Vegas.

C'était la deuxième fois en carrière que Raphaël Lessard roulait au Las Vegas Motor Speedway qui, vraisemblablement, lui porte malchance!

En effet, lors de sa première course sur ce circuit, le 21 février, le pilote a perdu le contrôle de sa camionnette Tundra et a frappé le mur au 90e tour. Il avait ainsi été dans l'obligation d'abandonner sa course, sa camionnette étant trop endommagée pour pouvoir continuer.

La prochaine course de Raphaël Lessard sera samedi prochain au Talladega Superspeedway en Alabama.