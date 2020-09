Raphaël Lessard signe avec Frameco pour sa course à Las Vegas

Raphaël Lessard Racing et Frameco ont annoncé aujourd’hui la signature d’un partenariat pour la course de la série des camionnettes NASCAR Gander RV & Outdoors (NGROTS) qui se déroulera au Las Vegas Motor Speedway (Nevada, États-Unis) ce vendredi 25 septembre.

Le Toyota Tundra numéro 4 de Raphaël Lessard arborera, sur la boite arrière de la camionnette, les couleurs de cette compagnie qui œuvre dans la fabrication et la distribution d'essieux, de pièces de remorques et de cuves pour les transformateurs électriques.

« C’est important pour nous chez Frameco d’encourager un jeune homme de la place comme Raphaël. Nous sommes fiers de lui et de ses accomplissements. Mes fils sont également impliqués dans le sport motorisé, course automobile ACT, Pass et Drag de camion. Cette année, avec la situation particulière, mes fils ont participé à moins d’événements et cela nous donne l’opportunité de supporter Raphaël dans sa carrière. Ce partenariat offre aussi une visibilité pour l’entreprise auprès de nos clients et du grand public » explique avec enthousiasme Andrée Cloutier, Présidente de Frameco.

Pour Raphaël Lessard, être soutenu par une entreprise de sa région a une signification particulière.

« Je suis très content de voir Frameco venir travailler avec nous pour la course de Las Vegas et ce sera un honneur pour moi de les représenter. Je connais le magasin et la famille depuis mon enfance, car ils sont installés à Saint-Joseph-de-Beauce, dans ma ville. J’ai même couru contre un des fils de la propriétaire, Martin Latulippe, et acheté de Frameco ma première voiture de type Super Late Model. » a mentionné le pilote.

Le jeune coureur automobile a connu un début de saison mitigé dû, entre autres, à la situation sanitaire actuelle.

Le règlement de la série NGROTS a contraint le jeune Beauceron à prendre les départs de la 11e à la 20e place (courses entre le 26 mai et le 7 août), tout en démontrant son talent naturel et en apprenant à la dure les pistes et les techniques de pilotage.

Raphaël Lessard, sans essai ni qualification sur des circuits pour la plupart qu’il ne connaissait pas, s’est mesuré à des pilotes ayant déjà couru sur les pistes visitées par la série.

Depuis la 12e course (Daytona International Speedway), le jeune pilote a su intégrer les apprentissages et réussi à terminer quatre fois dans le top-10 en cinq courses.

« Nous avons connu des problèmes d’équipe à Richmond et à Bristol, mais je suis certain que nous sommes toujours capables de gagner lors des six courses qui restent cette saison. Nous n’avons rien à perdre et je vais tout donner au niveau de ma préparation et en piste pour y arriver. J’ai aussi une confiance totale dans notre équipe et nous allons continuer à travailler ensemble pour atteindre notre but » conclut le jeune pilote de 19 ans.

La chaîne sportive RDS diffuse la course en direct du Las Vegas Motor Speedway ce vendredi 25 septembre à compter de 21 h..