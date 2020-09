Denis Lessard prend sa retraite après 10 ans comme entraineur de soccer

Denis Lessard, résident de Vallée-Jonction depuis toujours, a pris sa retraite d'entraineur de soccer au début de ce mois, après avoir passé dix années à motiver ses jeunes.

Contacté par EnBeauce.com, Denis a accepté de nous raconter cette belle aventure.

En 2010, lors d'une réunion de parents pour le soccer, il a été annoncé que la municipalité devait débourser 60 $ par entraineur pour chacune de ses présences. Denis Lessard s'y était alors opposé en justifiant que « c'était illogique en sachant qu'on pouvait très bien le faire nous-mêmes ».

Il a pris la parole et a incité les autres parents à faire comme lui, c'est ainsi qu'ont démarré les entraînements par les parents.

Sportif de nature, il a tout de suite pensé que ce n'était pas impossible. Il avait déjà été entraîneur de ski de compétition durant plusieurs années, ce qui lui donnait quelques premières notions pédagogiques.

Cependant, il n'avait jamais joué au soccer par le passé. Le coach a alors suivi une formation en soccer et a renforcé ses connaissances par plein d'ateliers trouvés sur internet, surtout sur des sites français.

« Mon but premier a toujours été que les jeunes s'amusent et bougent ! Par la suite, j'ai tout simplement appliqué ce que j'ai appris à ma formation, avoir un but précis et ne pas être pressé de voir le résultat. »

Après plusieurs années à répéter les choses et à expliquer les mêmes tactiques, ces efforts ont fini par payer. « Et je peux vous dire que c'était ça ma paye !! » a ajouté l'ancien entraineur.

Parmi tous ses joueurs, Denis Lessard a entrainé ces deux enfants qui ont joué de 5 à 15 ans, ce qui lui a permis d'alterner entre les deux niveaux d'équipes.

Il a pratiquement toujours entraîné seul sauf une année ou deux où il était accompagné de Steve Poulin qui lui aussi a donné beaucoup de son temps au soccer.

Le 2 septembre, Denis a joué le dernier match de sa carrière d'entraineur qu'il a lui-même qualifié d'un honneur de tenir ce poste pendant dix ans.

« J'ai vraiment aimé mes dix années d'entraîneur de soccer, les jeunes m'ont tous montré de quoi ils étaient capables ! Il faut dire que j'avais vraiment une belle gang, très soudé et ça se voyait aux pratiques, taux de présence quasiment complet à chaque fois, même sous la pluie battante ! Je ne regrette pas mon choix et je re commencerait demain matin !! »