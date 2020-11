Raphaël Lessard termine sa saison en force avec un top-5 à Phoenix 

Voir la galerie de photos

Le pilote Raphaël Lessard a enregistré son quatrième top-5 à sa première saison en série camionnettes NASCAR Gander RV & Outdoors Truck Series (NGROTS) vendredi soir au Phoenix Raceway en prenant la relance de la 10e place pour remonter à la cinquième position en un coup de vent.

Ainsi, après les 23 courses de la saison, le Beauceron termine 12e au championnat de la série, a-t-il indiqué lors d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com pour faire le bilan de ses compétitions au sein de l'écurie KBM.

Cette année, il a accumulé une victoire, mené une course pendant 20 tours, obtenu quatre top-5 et six top-10 alors que les compétitions se sont tenues dans des conditions particulières en raison de la COVID-19. En effet, il n'y avait aucun essai de la piste, ni de qualifications avant-course.

« Je suis content que nous ayons pu courir cette année malgré la situation sanitaire, avec tout le monde de chez Kyle Busch Motorsports, Toyota, et TRD. C'était une année géniale et Canac m'a beaucoup aidé. Je suis fier d'avoir réalisé une saison complète et remporté une victoire en camionnette. »

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec le pilote Raphaël Lessard.