Le pilote Raphaël Lessard signe avec une nouvelle écurie

Changement d'écurie pour le Beauceron Raphaël Lessard qui vient de signer une entente avec l’équipe dominante GMS Racing, laquelle a remporté les trois premières places du championnat en 2020, pour une nouvelle saison en série des camionnettes NASCAR Camping World (NCWTS).

Il pilotera une camionnette Chevrolet pour douze courses à déterminer au cours de la saison 2021. Le groupe Raphaël Lessard Racing s'affaire à trouver le financement nécessaire pour participer à l'ensemble des 22 épreuves du calendrier. L’ouverture de la saison se fera le 12 février prochain à Daytona en Floride.

« C'est vraiment intéressant «, a commenté au sujet de l'entente la responsable des relations médias du coureur automobile, Jessica Ménard, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Elle a fait taire les rumeurs qui voulaient que les relations entre l'équipe KBM, avec qui Raphaël Lessard a pu participer à une première saison complète en courses NASCAR, et le pilote n'étaient plus bonnes. « Ce n'est pas le cas », de signaler Mme Ménard.

« Me retrouver avec la meilleure équipe de la saison 2020 en camionnettes est incroyable. Ils ont remporté le championnat ! J’ai hâte de performer avec leur camionnette. Ils savent maintenir le niveau de compétition gagnant à toutes les courses. Nous formerons une bonne équipe », a commenté Lessard par voie de communiqué de presse.

Raphaël Lessard a terminé sa saison 2020 tout en puissance, en accumulant principalement au cours de la seconde moitié de saison une victoire, quatre top-5 et six top-10. De plus, lors des dix dernières courses comptabilisées, il a réussi à améliorer sa position de départ de 67 positions, comparé à 14 les huit premières courses de la saison.

« J’ai appris de façon incroyable en 2020 sur le pilotage pur, les stratégies de courses, l’aérodynamique, dépasser et retenir légalement les autres, travailler durant la course pour aider l’équipe à améliorer le comportement de la camionnette lors des arrêts et à mieux me concentrer. Ma victoire à Talladega m’a certainement aidé au niveau de la confiance en moi-même et m’a aussi convaincu que j’étais capable de rouler avec les meilleurs et de gagner », a conclu le Joselois.