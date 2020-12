Voici la nouvelle camionnette du pilote Raphaël Lessard

Les premières photos de la nouvelle camionnette que le Beauceron Raphaël Lessard pilotera la saison prochaine viennent d'être dévoilées à la presse.

Il s'agit d'un bolide de marque Chevrolet, de l’équipe GMS Racing avec qui il vient de signer une entente pour le programme de courses 2021 en série des camionnettes NASCAR Camping World (NCWTS).

L'engin affiche le numéro 24 et porte aussi les couleurs de Canac, groupe québécois spécialisé dans la distribution et la vente de produits de construction et de quincaillerie, qui renouvelle le partenariat avec Raphaël Lessard Racings, notamment pour deux des courses les plus importantes du calendrier : l’ouverture de la saison à Daytona le 12 février et le super ovale de Talladega (Alabama), circuit synonyme de succès pour Raphaël Lessard puisque ce dernier y a remporté une victoire historique le 3 octobre dernier.

« Nous étions contents de ses performances en 2020. Il a grandi et acquis de l’expérience malgré les difficultés rencontrées, sans essai ni qualification. Nous avons vu qu’il a du talent et qu’il est capable d’aller loin. Nous ne nous attendions pas à la victoire de Talladega, elle est arrivée tard en saison. Il a réalisé un exploit en remportant cette course-là. Pour nous, cela a eu beaucoup d’impact, entre autres, le voir debout sur la camionnette lettrée Canac avec le drapeau quadrillé. Nous étions très fiers de cela ! », a indiqué Jean Laberge, président du Groupe Laberge propriétaire de Canac, pour expliquer qui a motivé la décision de poursuivre leur partenariat avec Raphaël Lessard.

Raphaël Lessard Racing s’affaire à compléter le budget nécessaire pour lui permettre de participer aux 22 courses de la série NCWTS prévues l'an prochain.