Nouveaux sentiers de ski de fond au Mont-Orignal

Le Mont-Orignal, Coopérative de Solidarité a annoncé aujourd'hui l’ouverture prochaine du réseau de sentiers de ski de fond, amélioré à tous les niveaux avec maintenant un tracé pour le pas de patin sur la totalité du réseau.

En effet, des travaux majeurs ont été réalisés au cours des derniers mois grâce à la collaboration et à des investissements importants de Groupe Appalaches (Messieurs Daniel Vachon et Alain Roy).

Les chemins ont été améliorés et adaptés aux normes provinciales d’aménagement des sentiers de ski de fond. Ces améliorations assureront une ouverture plus hâtive des sentiers et permettront l’intégration du pas de patin au ski de fond classique.

De plus, grâce à l’octroi d’une aide financière en provenance de la Politique de Soutien aux entreprises de la MRC des Etchemins, l’aménagement des sentiers et du stationnement aura été possible.

Il est prévu d’ajouter un nouveau refuge d’accueil et de rénover celui qui se trouve dans les sentiers actuels.

Le Mont-Orignal a aussi procédé à l’achat d’une dameuse pour les glissades et le petit parc, qui pourra aussi servir au ski de fond. Cette nouvelle dameuse aura été acquise dans le cadre du Plan de relance des Etchemins.

Ces investissements totalisent près de 100 000 $.

Également, avec l’aide de commanditaires locaux et du travail technique des bénévoles, la Coopérative de Solidarité pourra offrir une toute nouvelle signalisation rencontrant les normes provinciales tout au long du parcours.