Mont-Orignal: ouverture reportée au 23 décembre

Étant donné la production de neige insuffisante dans le dernier mois et la volonté de l'équipe de direction d’opérer avec un maximum de pistes, l’ouverture du centre de ski Mont-Orignal est reportée au 23 décembre.

La remontée POMA et les glissades ne seront pas en opération pour la période des Fêtes alors que certains préparatifs restent à peaufiner afin d’assurer la sécurité des usagers..

Les sentiers de ski de fond ne seront pas ouverts non plus cette fin de semaine en raison de la mince couche de neige naturelle.

Par contre, à la suite de l'annonce du premier ministre Legault sur les restrictions des Fêtes, les cours de ski pourront se tenir en limitant le nombre de participants par groupe. À ce titre, l’école du Mont-Orignal sera ouverte de 10 h à 15 h, samedi et dimanche et il est recommandé de réserver rapidement une place pour les intéressés.

La billetterie et la boutique seront ouvertes aussi pour les cadeaux de dernières minutes et l’impression des billets de saison. Par la suite, la boutique sera fermée à la vente dès le 25 décembre, et ce, jusqu’au 11 janvier inclusivement. L’atelier et le service de location demeureront ouverts pour toute la période des Fêtes, comme prévu.