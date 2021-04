Une hausse de 50% des skieurs de fond au Club Rendez-vous

Les sports sont limités cet hiver en raison des mesures sanitaires en vigueur au pays, c’est pourquoi un grand nombre de sportifs se rapproche d’un sport accessible, le ski de fond. C’est ce que le Club Rendez-vous St-Georges a pu observer suite à une augmentation d’au moins 50 % de ses inscrits.

Habituellement, le Club enregistre 300 inscriptions à la fin de la saison. En date d’aujourd’hui, il y a déjà 450 personnes inscrites alors que la saison n’est pas terminée.

« Je pense que c’est dû au confinement », a expliqué Lise Roy, présidente du Club Rendez-vous « Il y a beaucoup de sports qui sont difficiles à pratiquer à cause des mesures sanitaires, beaucoup sont contingentés alors le ski de fond devient plus accessible. »

Le Club Rendez-vous situé sur la 127e rue à Saint-Georges dispose également de sentiers de raquettes. De nouvelles pistes ont justement été ouvertes récemment, dont une qui passe près d’un lac, mais qui nécessite d’avoir plus de neige. Une nouvelle piste de ski de fond est aussi en développement vers un autre lac.

« Si on avait plus de neige, ce serait encore plus attrayant », a précisé Lise Roy qui attend impatiemment de nouvelles précipitations de neige pour terminer les nouvelles pistes.

Selon les mots de la présidente, les gens qui viennent au Club sont contents en général. Pour faciliter l’adaptation des nouveaux skieurs, le Club réalise des vidéos disponibles sur YouTube qui expliquent les différentes techniques de ski.

« On essaie de les aider, car quand on débute le ski de fond on ne sait pas vraiment par où commencer ni comment choisir les skis », de dire madame Roy.

Cependant, les cours ne sont pas autorisés par les autorités, bien qu'« en ski de fond le deux mètres soit assez facile à respecter... » d’après la présidente du Club.

Le Club Rendez-vous St-Georges a aménagé des espaces feu et des bancs pour créer un environnement convivial à ses usagers.

« Juste être dehors dans la forêt, ça fait du bien quand on habite en ville. Ça permet de s’aérer l’esprit. Être dehors c’est important pour la santé physique et mentale aussi », a terminé Lise Roy.

Il est possible de s'inscrire sur le site internet du Club. Une billetterie est également accessible sur place et en extérieur pour acheter des pass journaliers ou saisonniers.