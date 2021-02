Nouvelle cohorte de joueuses de ringuette au Cégep Beauce-Appalaches

Le Cégep Beauce-Appalaches offrira une concentration ringuette à son campus de Sainte-Marie dès la rentrée 2021. Les étudiantes-athlètes qui désirent améliorer leur calibre de jeu tout en poursuivant leurs études collégiales pourront donc le faire grâce à cette nouvelle offre qui se veut complémentaire à celle de la structure civile actuelle.

Chaque semaine, les joueuses bénéficieront d’un programme personnalisé de deux à trois plages d’entraînement sur glace auxquelles s’ajouteront des séances en salle grâce à des ententes de partenariat établies entre le Centre Caztel, Gym Élite Coach et le cégep. Elles auront également accès à un physiothérapeute et à un kinésiologue préparateur physique.

« Profondément ancré dans son milieu et centré sur les besoins des jeunes de la région, le Cégep Beauce-Appalaches cherche constamment à offrir un milieu de vie stimulant à ses étudiants. L’équipe de la direction des études et de la vie étudiante a constaté qu’il y avait beaucoup d’intérêt pour la ringuette dans la région d’où la mise en place de cette nouvelle concentration ringuette, une première dans le réseau collégial », a indiqué Jean-Philippe Vachon, directeur adjoint aux études au cégep.

Sport en plein essor, la ringuette compte plus de 60 équipes de catégories novice à cadette au sein des associations des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches pour la saison 2020-2021. À l’échelle du Québec, le sport est également en forte progression avec 44 associations et 6 000 joueuses, soit l’équivalent du hockey féminin.

« Nous sommes donc actuellement en recrutement d’un entraîneur ou d’une entraîneuse, mais aussi d’étudiantes-athlètes de ringuette, qui souhaitent s’investir dans leur sport et dans leurs études. Nous visons une cohorte de 10 à 15 joueuses dès août 2021 au campus de Sainte-Marie, qui est en pleine croissance et qui offre sept programmes d’études collégiales », a ajouté M. Vachon.

Seul cégep à offrir une concentration ringuette à ses étudiants, le Cégep Beauce-Appalaches contribue au développement sportif des étudiantes-athlètes de cette discipline dans la région.

Le Campus de Sainte-Marie

Le Campus de Sainte-Marie accueillera plus de 400 étudiants, dont les nouvelles étudiantes-athlètes de la concentration ringuette, dans un tout nouveau bâtiment rassembleur dès l’automne 2021.

Tous les étudiants du campus auront accès à des installations modernes notamment une médiathèque, un gymnase double et une petite salle de spectacle afin de poursuivre leurs études collégiales dans un milieu de vie stimulant, à quelques pas de nombreux attraits, dont le centre multifonctionnel Caztel.