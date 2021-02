Une course mouvementée pour Raphaël Lessard à Daytona

Les qualités de pilotage de Raphaël Lessard, alliées à l’expérience acquise en 2020, ont permis au jeune Beauceron de finir la course mouvementée en série camionnettes NASCAR sur le circuit mouillée du Daytona International Speedway, hier, en Floride.

Douzième au départ, le pilote de 19 ans est parti en tête-à-queue après avoir été poussé par un de ses coéquipiers dès le premier tour. Raphaël Lessard a su remonter l’ensemble du peloton et remporter le deuxième segment.

Un second incident en piste a occasionné des dommages importants au pare-chocs arrière de sa camionnette Silverado #24, qui a provoqué plus tard une crevaison qui l'a forcé à arrêter aux puits à quelques tours de la fin, alors qu’il roulait septième. Raphaël Lessard a croisé le fil d’arrivée en 26e place de cette deuxième course de la saison qui a été ponctuée de multiples neutralisations et de deux prolongations.

« Raphaël Lessard n’a fait aucune faute majeure de pilotage tout au long de la course. Toutefois, l’importance de la patience a été soulignée par son équipe. Patience et attaques stratégiques seront efficaces pour le reste de la saison », ont laissé savoir les responsables de son équipe, GMS Racing.

Le Joselois se retrouvera derrière le volant de son bolide le 5 mars lors de la course sur l’ovale hyper rapide du Las Vegas Motor Speedway.