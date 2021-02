Un accident gâche la belle course de Raphaël Lessard à Daytona

Un malheureux accident a privé Raphaël Lessard d'une place parmi les meneurs lors de la première course de la saison de la série camionnettes NASCAR à Daytona vendredi.

Le pilote josélois a en effet terminé à la 23e place en raison d'un accident survenu à cinq tours de la fin impliquant plusieurs véhicules. Pourtant, ce dernier menait au premier segment et est resté dans les premiers de pelotons pendant presque toute la course jusqu'à son accident au 95e tour.

Le pilote de 19 ans avait également fait bonne figure lors de la séance de qualifications en prenant le cinquième rang.

Malgré un résultat de course non représentatif de sa performance, Lessard est tout de même allé chercher 19 points avec ses performances pendant le premier et le deuxième segment en allant chercher une première et une deuxième place respectivement.

C'est Ben Rhodes qui a finalement remporté la course en prolongation.

« Après un bon départ, j’ai gardé ma position pendant quelques tours avant de passer presque facilement en première position (13e tour). Nous avons remporté le premier relais de 20 tours, notamment avec l’aide de Sheldon Creed, mon équipier et le champion en titre de la série. Nous avons bien travaillé en file extérieure. Les points bonus sont importants et il s’agit de ma première victoire d’étape, » explique Raphaël Lessard.

Rappelons que Lessard amorçait cette saison avec sa nouvelle écurie, GMS Racing, ainsi qu'un Chevrolet Silverado comme nouveau bolide.