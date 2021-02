DekHockey Saint-Georges : location de surface pour la relâche

Suite aux assouplissements annoncés par François Legault pour la semaine de relâche, le propriétaire de DekHockey Saint-Georges, Michael Gilbert, et son équipe, ont décidé d'offrir à nouveau la location de surface en bulles familiales.

Ainsi, du 26 février au 7 mars, les familles qui le souhaitent peuvent louer une heure de surface complète pour 50 $ et une heure de demi-surface pour 30 $.

Les plages horaires libres sont disponibles sur le site internet de l'organisme.

« Nous ne faisons pas vraiment de profits avec ça, mais ça permet à beaucoup de gens de bouger en respectant les consignes sanitaires », avait expliqué Michael Gilbert lorsqu'il avait déjà ouvert sa surface durant le temps des fêtes.

Inscriptions pour l'été

Les inscriptions pour cet été sont également ouvertes depuis une semaine.

« D'habitude on annonce les inscriptions fin janvier, mais on attendait de voir les annonces du gouvernement », a exprimé le propriétaire. « On a eu beaucoup de gens qui demandaient pour s'inscrire, ils ont hâte de jouer et de préparer leurs équipes ! »

Le début de la saison est prévu pour le mois de mai, mais si les mesures sanitaires ne le permettent pas à ce moment-là, ce sera retardé et il y aura possibilité de remboursement.

Toutes les informations à ce propos se trouvent dans l'onglet « inscriptions » sur le site internet de DekHockey Saint-Georges.