Un 3e départ de la saison pour le pilote Raphaël Lessard

Après deux courses méritoires à Daytona en ouverture de saison, le Beauceron Raphaël Lessard effectuera son troisième départ, ce vendredi 5 mars, sur le circuit ovale du Las Vegas Motor Speedway.

Il portera la commandite de Camping World, partenaire principal de la série des camionnettes NASCAR qui a annoncé que toute camionnette aux couleurs de l’entreprise recevra un bonus de participation supplémentaire selon les résultats.

« Je suis bien heureux de voir Camping World venir en aide aux pilotes de leur série. Leur présence importante depuis 2006 à tous les niveaux en NASCAR. Cela démontre qu’investir dans les courses est gagnant pour les entreprises et j’espère que d’autres compagnies suivront le mouvement. Nous avons une camionnette rapide et nous visons un résultat parmi les leaders », a indiqué Raphaël Lessard dans un communiqué de presse.

Le Joselois de 19 ans, qui est maintenant avec l'écurie GMS Racing, se dit très heureux du travail accompli et des communications en course avec son nouveau chef d’équipe, Chad Walter et nouvel éclaireur, Tyler Monn. Les conseils, décisions et les commentaires abondants de la part de son éclaireur en piste l'aident à anticiper les opportunités de dépassement et les incidents, signale le coureur automobile.

« Tous les gens avec qui je travaille chez GMS Racing sont satisfaits du travail accompli et des résultats obtenus lors de nos deux premières courses ensemble. Notre objectif reste le même : accumuler des points bonus lors des courses, tout en nous assurant de demeurer à l’avant du peloton afin de jouer pour au moins un Top-5 », de dire Lessard qui compétitionne à bord d'un Silverado portant le numéro 24.

Le réseau RDS diffusera la course en direct ce vendredi 5 mars à 21 h.