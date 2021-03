Du financement à compléter pour le « projet du siècle » à Beauceville

La Fondation des sports et loisirs de Beauceville vient de faire passer l'objectif de sa campagne de financement à 1,7 M$ afin de soutenir la réalisation du complexe multisports, dont la principale infrastructure est le nouvel aréna.

« C'est le projet du siècle pour Beauceville », a insisté avec vigueur Jean Champagne, un des mentors de la fondation lors d'une conférence de presse virtuelle tenue aujourd'hui, laquelle réunissait l'administration municipale, bon nombre de partenaires ainsi que la présidente d’honneur de la campagne, la hockeyeuse Marie-Philip Poulin.

Déjà, on a recueilli auprès des entreprises et gens d'affaires du milieu quelque 1,3 M $. Ce montant s’ajoute à la participation de 600 000$ déjà annoncée de l’École Jésus-Marie pour le nouvel aréna. La famille de l'entreprise René Bernard a aussi injecté 200 000 $ pour cet édifice qui portera le nom Aréna EJM/René-Bernard.

Outre ce dernier bâtiment, les sommes servirons aussi à la nouvelle Cité sportive Rotary qui sera située sur les terrains de l’ancien aréna, dont on vient d'entreprendre la démolition.

Dans cette cité, on retrouvera le Centre des loisirs Sogetel, (centre culturel), le stade de baseball Duvaltex, la Place Banque Nationale, la surface de dek hockey Famille L.F (Lauréat Fecteau), le terrain de basketball Famille Marguerite et Germain Boucher, les sentiers Famille Quirion/Grégoire, la zone familiale TC Transcontinental ainsi que les terrains de tennis et la halte vélo Desjardins. Bref, n projet multisports de 10 M$ pour Beauceville.

Le comité de la fondation a aussi annoncé aujourd'hui l’ajout du WIFI gratuit de haute qualité sur tous les sites grâce à Sogetel ainsi que l'installation de nouveaux jeux d’eau en 2022 grâce aux familles Louise Mathieu/Jean Champagne (Novatech), Julie Quirion/Yvan Poulin (Pneus beaucerons) et Louise Binet/Pierre Caron (Médicosoins).

De même, un multitudes d'autres entreprises et familles ont données des sommes qui varient entre 10 000 $ et 100 000 $.

La campagne prend un nouveau virage alors que dans un premier temps, des solliciteurs approcheront encore 70 entreprises pour des dons entre 5 000 $ et 20 000 $.

En deuxième lieu, les entreprises et particuliers pourront acheter un siège au nouvel aréna au coût de 1 000 $ payable sur une période d'un à cinq ans, Il y aura également 30 sièges V.I.P. à 2 500 $ pièces. Tous les sièges vendus seront identifiés au nom des donateurs.

Enfin, il est possible pour les citoyens d’effectuer un don en ligne pour aider la Fondation à atteindre ce nouvel objectif de 1,7 M$ en se rendant sur le site Web de la Ville de Beauceville.

Grande visibilité pour Marie-Philip Poulin à l’Aréna EJM/ René-Bernard

Lors de la conférence, le maire François Veilleux a présenté à la presse et à la population l’image « Marie-Philip » sur le nouvel aréna.

Des photos géantes de la hockeyeuse, à divers moments de sa carrière, garniront les murs latéraux ainsi que la façade de l'édifice. Elle apparaîtra également à l'intérieur du bâtiment. « La meilleure joueuse de hockey au monde aura une place de choix dans sa ville natale. Elle est un exemple pour la jeunesse, nous sommes très fiers d’elle et nous la mettons en évidence » de dire le premier magistrat.

Participant au point de presse en visioconférence à partir de son appartement de Montréal, Marie-Philip Poulin avait la gorge nouée et peine à s'exprimer en prenant connaissance pour la première fois de cette visibilité de reconnaissance.

« Je suis très touchée par cette grande marque d’attention à mon égard. Mais ce qui me touche encore plus, c’est ce que nous sommes en train de faire ici à Beauceville pour la jeunesse. C’est extraordinaire, tous ces appuis et le projet! WOW! J’ai fait beaucoup de sports que ce soit à l’aréna, à la balle molle ou au soccer. Je suis très heureuse de voir toutes ces nouvelles installations. On va en profiter », a mentionné Marie-Philip Poulin, la larme à l'oeil.

Pour sa part, le directeur des services des loisirs, François Langevin, a indiqué que l'on prévoit l'ouverture du nouvel aréna en juillet prochain.