Deux entraîneuses pour la nouvelle équipe féminine de ringuette

La nouvelle équipe féminine Condors ringuette du Campus de Sainte-Marie a dévoilé le nom de ses premières entraîneuses. Ainsi, Mylène Dion aura le poste d'entraîneuse-chef et Magali Mathieu-Lebel, celui d'entraîneuse adjointe.

Mylène Dion est une ancienne joueuse élite de ce sport, évoluant dans le milieu depuis près de 40 ans. Elle a notamment obtenu l'Or aux Jeux du Québec en 1987 et a été désignée meilleure joueuse cadette du Québec en 1990-1991 par Ringuette Canada.

En plus d’avoir mis sur pied une école de ringuette, Mylène a entraîné en Finlande des équipes locales de ringuette novice, atome et junior.

« Aider nos jeunes athlètes à maintenir un mode de vie actif grâce à leur passion pour la ringuette, c’est pour moi une action porteuse. La santé physique et mentale passe avant tout par l'adoption de saines habitudes de vie et le dépassement de soi », a expliqué l’entraîneuse Mylène Dion. « Mon leitmotiv est la possibilité de révolutionner, de positionner et de faire rayonner ce sport féminin unique. »

En dehors du sport, Mylène est thérapeute en réadaptation physique et cumule 16 ans d’expérience en gestion d’organisation.

De son côté, Magali Mathieu-Lebel s’implique dans son sport de prédilection depuis plusieurs années. Elle a été assistante entraîneuse d’une équipe de ringuette, évaluatrice lors de camp de sélection pour des équipes AA à Québec, puis impliquée dans une campagne de financement pour une association de ringuette, en plus d’avoir été capitaine d’équipe dans l’Open A de Québec.

« J’ai un grand intérêt envers le développement de la ringuette dans la région de Québec. Je joue depuis mes 10 ans et évidemment, ce sport me tient à cœur », a exprimé Magali.

Une concentration unique au Cégep Beauce-Appalaches

Rappelons que, dès l’automne 2021, les joueuses de ringuette des Condors pourront bénéficier d’un programme d’entraînement sur mesure axé sur le développement et le perfectionnement des joueuses, dans un cadre rigoureux et professionnel.

Chaque semaine auront lieu des entraînements supervisés au Gym Élite Coach de Sainte-Marie ainsi que deux à trois entraînements sur glace au Centre Caztel.

Les athlètes intéressées peuvent s’inscrire dès maintenant via le site internet du Cégep.