La course de Bristol reportée à ce soir

Le Beauceron Raphaël Lessard devra attendre un peu avant de disputer sa première course professionnelle sur terre battue alors que la compétition d'hier, prévue sur le circuit de Bristol au Tennessee, a été repoussée à ce soir dans la série camionnettes NASCAR Camping World Truck.

En effet, la pluie qui s'est abattue sur la région hier a rendu impraticable la piste de terre.

Quatre courses de qualification de 15 tours étaient prévues en après-midi. Les pilotes ont pris le départ de la première course de qualification mais il est apparu très vite que la visibilité était nulle avec la boue s’accumulant sur les pares-brises des bolides, en plus de venir boucher les grilles d’aération moteur. La qualification a donc été arrêtée dès le deuxième tour de piste.Les organisateurs ont été forcés d'annuler la course et de la reporter à dimanche soir.

Le pilote Joselois partira en 29e position sur la grille de départ à bord de son Chevrolet Silverado No 24 de l'équipe GMS Racing.

La course devrait débuter aux environs de 21 h.