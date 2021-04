Raphaël Lessard à la recherche de partenaires pour poursuivre sa saison

La saison du pilote Raphaël Lessard pourrait s'arrêter à la prochaine course du 17 avril à Richmond s'il ne réussit pas à trouver des investisseurs financiers pour le soutenir.

« On a besoin d'aide. On travaille fort pour être de la prochaine course. Ces temps-ci, les nuits sont courtes », de dire le Beauceron lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com depuis son lieu de résidence à Mooresville en Caroline du Nord.

Il doit recueillir les sommes nécessaires pour garder son volant dans la série des camionnettes NASCAR Camping World (NCWTS) au sein de l'équipe GMS Racing, avec qui les relations sont excellentes, avise-t-il.

Les partenaires d'importance du début d'année, comme Canac et Richelieu, ne s'étaient engagés que pour un certain nombre de course et la recherche de commanditaires a toujours été en marche avant même d'entreprendre la saison.

Le pilote connaît jusqu'ici une très belle montée dans le circuit, alors qu'il a déroché une troisième place pas plus tard que lundi dernier lors de la course sur terre battue de Bristol.

Même s'il avoue que la situation est « difficile » et que les nombreuses sollicitations se sont soldées par des refus, le Joselois de 19 ans manifeste un optimisme réaliste en lançant un appel aux entreprises qui voudraient l'appuyer.

Et candidement, il invite les intéressés à communiquer avec lui via ses nombreuses plateformes de médias sociaux.