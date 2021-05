Raphaël Lessard obtient la huitième place au Kansas

Raphaël Lessard s'est classé 8e sur la piste du Kansas Speedway lors de la course à laquelle il a participé hier soir aux États-Unis.

Partit à la 15e place sur la ligne de départ, le jeune pilote de 19 ans a réussi son objectif d'atteindre le top 10 au volant de son Silverado No 24 Canac-Quincaillerie Richelieu.

Lors de la compétition, il s'est rapidement rendu compte que sa camionnette sous-virait au point d’user prématurément le pneu avant droit et se trouvait incapable de suivre le rythme des meneurs. Relancé deux fois en queue de peloton après les arrêts aux puits de segments, Raphaël Lessard s’est battu sans relâche afin de pousser au maximum pour dépasser ses adversaires, tout en adaptant son pilotage à sa camionnette.

« Ce soir, cela n’a pas été facile. Je me suis battu avec ma camionnette tout au long de la course. L’équipe a apporté des modifications majeures aux réglages à deux reprises, toutefois cela n’a pas permis de corriger le problème. Le temps perdu à travailler les suspensions lors des arrêts aux puits me replaçait toujours vers la fin du peloton sur le tour des meneurs. Dans les derniers tours, mon pneu avant droit était de nouveau trop usé. J’essayais de le garder le plus froid possible pour la dernière relance et rouler « agressif » pour faire le plus possible avec ce que j’avais. Nous sommes contents de la huitième place dans les circonstances, » a confié le pilote de Saint-Joseph-de-Beauce.

Il jouera sa prochaine course vendredi prochain, le 7 mai, sur la piste de Darlington en Caroline du Sud, aux États-Unis.