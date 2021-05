Saint-Lambert-de-Lauzon compte maintenant deux surfaces de dek hockey

Les citoyens de Saint-Lambert-de-Lauzon ont maintenant accès à deux surfaces de dek hockey au parc Alexis-Blanchet.

L’installation des surfaces et des bandes s'est faite au cours de la dernière semaine et les gens qui souhaitent aller pratiquer ce sport, peuvent y aller dès maintenant, toujours dans le respect des mesures sanitaires.

Il s’agit d’un investissement de 95 000 $ dont près de 20 380 $ proviennent de la MRC de la Nouvelle-Beauce.

De plus, il y aura des périodes pour les gens qui souhaitent réserver une des deux surfaces et le coût sera de 35 $ de l’heure.

Dès que la saison sera fini vers le mois de septembre, les surfaces et les bandes seront conservées pour les patinoires extérieures lors de la saison hivernale.

La Municipalité évalue également la possibilité d'offrir du dek hockey récréatif aux enfants afin de leur donner l'occasion de s'initier à ce sport car la superficie d'une des patinoires est adaptée pour ceux-ci.

Sur la photo, on aperçoit le directeur du Service des loisirs et de la vie communautaire, Pascal Vachon et le maire Olivier Dumais.