Le feu sacré de Maxime Fortin l'a conduit à la victoire

Il y a une dizaine de jours, nous vous présentions Maxime Fortin, un passionné qui participait à un concours international de reconstruction de motocross, Broke to Built 2021. Et bien, c'est lui qui a remporté la grande finale.

Au moment d'écrire le premier article à ce propos qui est sorti le 4 juin, Maxime était déjà en bonne voie pour la victoire. Cependant, les organisateurs ont découvert par la suite que l'un des participants avait fraudé depuis le début de la compétition. Par conséquent, tout a dû reprendre à zéro. Le Beauceron a alors gagné à nouveau le premier tour et a retrouvé sa place parmi les finalistes.

Finalement face à deux Américains, Matthew Berger et Brian Mobley, le passionné a remporté 54,3 % des 2 847 votes (soit 1 546 voix) accordés par des citoyens partout à travers le monde.

« C’était pas juste une compétition, on a aussi tissé des liens d’amitié entre concurrents. On s'est tous félicité entre nous », a témoigné le résident de Saint-Georges.

Celui qui a « le feu sacré de remonter des motos » réalise tout juste qu’il a gagné. Son prix, des pièces faites sur mesure pour ses motos, lui sera alors envoyé par l’organisation.

Pour la suite, Maxime envisage d’organiser un tirage au sort pour faire gagner la moto avec laquelle il a participé à ce concours. « On vendrait des billets, une partie de l’argent paierait la moto et l’autre servirait à améliorer la piste de Tring-Jonction. Ce serait une façon pour moi de redonner à une partie de ceux qui m’ont aidé et soutenu. »

Cette piste c’est celle sur laquelle il pratique en famille la fin de semaine, comme hier, où 350 personnes se partagaient le terrain. « Ils sont pas mal victimes de leur succès alors ça me ferait plaisir de les aider. »

Enfin, l’organisateur a confirmé qu’une troisième édition de ce concours aurait lieu l’an prochain et Maxime Fortin est déjà impatient d’y participer.