Le Rover de Sainte-Marie s'incline devant les Jarrets Noirs

Vendredi soir, les Jarrets Noirs de Beauce avaient l’occasion de venger la défaite subie lors de leur première rencontre de la saison, en recevant le Rover de Sainte-Marie. Chose dite, chose faite, les hommes en orange et noir l’ont emporté 11 à 1, en cinq manche, au terrain du Centre sportif Lacroix-Dutil.

Francis Chevalier obtenait un deuxième départ cette saison sur la butte pour les Jarrets Noirs. Il était opposé au vétéran Ian Sénéchal pour le Rover.

Ce dernier connait une première manche difficile alors qu’il a vu les Jarrets Noirs inscrire six points dès leur premier tour au bâton sur quatre coups sûrs, deux buts sur balles et deux frappeurs atteints. Frédéric Parent a produit deux de ces points à l’aide d’un double.

Le Rover va s’inscrire à la marque en deuxième manche. Vincent Groleau a frappé un optionnel qui a poussé Manuel Charron-Paris au marbre.

Le deuxième tour au bâton des Jarrets Noirs ne sourit guère mieux pour Sénéchal, mais cette fois-ci, c’est sa défensive qui fait défaut. Les locaux ont ajouté quatre points au tableau, mais deux de ces points sont marqués sur des erreurs en défensive.

Pour Chevalier, plus le match avançait, plus il gagnait en confiance. Il va retirer quatre de ses cinq retraits au bâton auront lieu lors des deux dernières manches.

En cinquième manche et Frédéric Parent posté au deuxième coussin, Vincent Vachon y est allé d’une longue claque qui a passé par-dessus le voltigeur de centre, ce qui a permis à Parent de marquer et mettre ainsi fin à la rencontre.

Chevalier a lancé une partie complète de cinq manches, accordant six coups sûrs et un but sur balles.

Les Jarrets Noirs ont frappé un total de neuf coups sûrs. Daniel Jacques (2 en 4, 2pc), Frédéric Parent (2 en 4, 2pp, 2pc) et Nestor Jimenez (2 en 2, 2pp) ont été les plus productifs.

Prochaine partie

Les Jarrets Noirs n’auront pas le temps de chômer puisque l’équipe jouera sa prochaine partie, à l’étranger, ce dimanche, à 19h, face au Polycor de Charlesbourg.