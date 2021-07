Actualisation de la liste des infrastructures de loisir

Pour un quatrième été consécutif, l’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches (URLS-CA) parcourra les parcs et lieux de loisir de la région pour une actualisation des infrastructures de loisir.

Cette année, ce sont les installations des MRC des Etchemins, de la Nouvelle-Beauce et de Lotbinière qui seront visitées par l’équipe.

Au cours des dernières années, un travail a déjà été effectué pour répertorier toutes les installations de loisirs extérieures. Depuis le 21 juin, l’URLS-CA s’affaire à actualiser le registre complet des modules de jeux, sites de plein air, des sites culturels et terrains sportifs qui avait été enregistré dans l’application Parc-o-mètre.

« L’été dernier, nous avons complété une première visite de tous les sites de la Chaudière-Appalaches, après avoir passé trois ans sur la route. Cette année, il était tout naturel pour nous de poursuivre la démarche en proposant aux municipalités d’actualiser les données compilées », a indiqué l’agente de développement de l’URLS-CA, Émilie Lacasse.

Faciliter la gestion des infrastructures

Grâce à Parc-o-mètre, les équipes municipales peuvent facilement gérer, à un seul endroit, les entretiens et le déploiement de ses installations récréatives.

L’application cartographie et classifie les équipements et infrastructures de loisir public. « Une municipalité qui souhaite faire un plan directeur des parcs dispose ainsi d’une carte avec tous les parcs qu’ils ont et leur rayon de déserte », précise Mme Lacasse.

Un volet du projet permet également aux municipalités de planifier et recenser les travaux d’entretien ou l’installation de chacune des infrastructures.

Il est également possible de rendre certaines données de la plateforme accessibles au grand public. C’est ce qu’a fait la MRC de La Nouvelle-Beauce avec le site Internet de Zone loisirs Nouvelle-Beauce.

Rappelons que l’URLS de la Chaudière-Appalaches est une organisation à but non-lucratif, qui œuvre en tant qu’expert-conseil, d’acteur de soutien et de carrefour d’information pour les intervenants du loisir et du sport dans la région, le tout afin de déployer une offre en loisir et en sport variée et accessible sur le territoire régional.