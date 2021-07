Raphaël Lessard signe sa première victoire avec Larue Motorsport

Ce samedi 17 juillet, Raphael Lessard était du côté de l’Autodrome Montmagny pour participer au programme spécial Hommage à Tom Curley 250.

À bord de la voiture #48 de Larue Motorsport, le pilote de Saint-Joseph-de-Beauce désirait offrir, à l’équipe et aux amateurs présents, une victoire.

Lors de la 1ère séance de pratique, la voiture ne répondait pas aux attentes quant à la performance. Les équipiers ont travaillé d’arrache-pied pour trouver les ajustements souhaités. Un travail qui a porté fruits puisque déjà, lors de la dernière pratique, la voiture était beaucoup plus compétitive.

S’élançant de la 6e position en qualification, dès le 3e tour, Lessard s’est emparé de la 1ère position. Position qu’il a su conserver jusqu’à la fin pour ainsi remporter la qualification.

Une finale de 250 tours attendait le jeune pilote Beauceron alors qu’il prenait le départ au 5e rang. Rapidement, Raphael a pris la tête de l’épreuve livrant une chaude lutte avec le #21 Alexandre Tardif.

« Définitivement, Alexandre était très rapide en course et je savais que je me devais de ne pas commettre d’erreur. Malheureusement, alors que nos voitures étaient côte à côte, un incident de course est survenu. Ma voiture s’est mise à toucher le sol et m’a fait dévier de la ligne de course provoquant un accrochage entre nos deux voitures », explique Raphael.

La stratégie de courses quant aux pneus a été gagnante pour Raphael. Devant repartir derrière le peloton avec 30 tours à faire, il a été en mesure de gagner des positions à chaque tour et reprendre la pole position pour ainsi remporter sa 1ère épreuve à bord de la voiture #48 Larue Motorsport.

Le podium de l’Hommage à Tom Curley 250 s’est complété par le #19 Dany Trépanier suivi du #55 William Larue.

« C’est définitivement une victoire d’équipe; c’est le travail de tous et chacun qui nous a permis de trouver les bons ajustements et de remporter cette épreuve », souligne Raphael.

Apprentissage sur terre battue

Le week-end de Raphael était bien chargé. En effet, le vendredi précédent, soit le 16 juillet, Lessard était de retour en Modifié à l’Autodrome Granby.

Poursuivant son apprentissage, il a obtenu le meilleur temps en séance de pratique. Partant de la dernière position en qualification, il a passé la ligne d’arrivée 7e.

Ne participant pas au championnat complet, la règlementation en vigueur a fait en sorte que Raphael se devait de partir à la queue du peloton. C’est donc en 21e position, à bord de la voiture #24 Lussier Chevrolet Buick GMC de TBR Racing qu’il a pris le départ.

Lessard a poursuivi son apprentissage sur terre battue en Modifié prenant de l’assurance de tour en tour. Roulant sur une crevaison à 8 tours de la fin, il a terminé sa course en 20e position.

La victoire de l’épreuve revient à Steve Bernier.

La prochaine sortie du pilote Beauceron sera sur l’ovale de Vallée-Jonction les 24 et 25 juillet pour participer en premier lieu à la 2e manche de la Triple Couronne Kennebec le samedi et ensuite, au Claude Leclerc 150 le dimanche.

Avec la collaboration de Marie-Claude Levasseur, relationniste.