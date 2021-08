Plusieurs pilotes beaucerons à Montmagny cette fin de semaine

Cette fin de semaine, plusieurs jeunes pilotes beaucerons se retrouveront sur la piste de l’Autodrome Montmagny pour la Série Mini Sportsman Fromage Victoria.

Sur les treize participants, quatre sont de la région. Elliot Labbé Pelletier de Scott, 11 ans, a déjà atteint la première marche du podium à quatre reprises cette saison.

De plus, la sœur et le frère, Magaly et Tomy Brochu de Saint-Elzéar, seront de la partie. Finalement, William Vachon de Saints-Anges vient compléter le tableau.

Classement en Sportsman QC TEC

Sylvain Labbé de Saint-Joseph-de-Beauce, quant à lui, est présent en 2e position du classement creusant l’écart qui le sépare de son plus jeune rival.

Il participera cette fin de semaine à la course à l’Autodrome Montmagny. Le pilote affrontera 28 autres concurrents à une finale de 80 tours.