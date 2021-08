Marie-Philip Poulin et son équipe affronteront les Américaines

Marie-Philip Poulin affrontera les États-Unis au Championnat mondial de hockey féminin grâce à une victoire contre la Suisse. C’est par un blanchissage de 5-0 que les Canadiennes ont décroché leur place.

L’équipe a lancé 63 tirs au but. Durant la première période, elles n’ont pas réussi à marquer un seul but. En deuxième période, à 9 min 38 s, la capitaine Marie-Philip a fait un tir vers le filet, marquant le deuxième but de la rencontre.

C’est ce jeudi que l’équipe nationale féminine du Canada affrontera leurs éternelles adversaires, les Américaines, pour une première place du groupe A.