Le Junior A, Beauce Mitsubishi de St-Georges a débuté son camp de sélection

Les responsables de l’équipe Junior A, Beauce Mitsubishi de Saint-Georges, assurent qu’ils sont prêts à faire les ajustements requis afin de permettre à des joueurs de 18 à 21 ans de jouer une saison de hockey qui se rapproche de la normalité.

Selon le gouvernement, la preuve vaccinale sera exigée pour les joueurs, pour les bénévoles et spectateurs.

L’entraîneur-chef sera Pierre Lacombe, Olivier Gagnon entraîneur adjoint, le gérant Yves Walsh. D’autres adjoints pourraient s’ajouter. Yves Walsh et Pierre Lacombe en seront à leur dernière saison au Hockey mineur et au Junior A. L’équipe est à la recherche de passionnés de hockey pour prendre la relève.

Le camp de sélection a débuté vendredi le 27 août avec le maximum de 25 joueurs autorisés par la Santé publique et se poursuivra selon le calendrier suivant :

Samedi 4 septembre 19 h, Manac St-Georges, intra-équipe.

Vendredi 10 septembre 20 h, Manac St-Georges, intra-équipe.

Vendredi 17 septembre 19 h, Manac St-Georges, intra-équipe.

Samedi 18 septembre 19 h, St-Prosper (Beauce-Etchemin), hors-concours.

Vendredi 24 septembre 20 h, Manac St-Georges (visiteur Haute-Beauce), hors-concours.

Samedi 25 septembre 19 h, St-Éphrem (St-Éphrem), hors-concours.

Samedi 2 octobre 20 h 30, Manac St-Georges (visiteur St-Victor), hors-concours.

Vendredi 8 octobre 20 h, Canam, St-Georges (visiteur St-Éphrem), Match d’ouverture.

Le camp de sélection est offert aux joueurs résidant à St-Georges. Ceux nésI en 2004 devront être inscrits au hockey mineur Saint-Georges dans la division midget et ils pourront être affiliés à l’équipe sur demande. Tandis que, ceux nés entre 2000 et 2003 on ne demande que d’avoir déjà joué au hockey dans une ligue organisée.

Les joueurs intéressés peuvent communiquer avec Yves Walsh au 418-230-3616.