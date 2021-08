Huit nouveaux joueurs pour le Cool FM de Saint-Georges

L'équipe de Hockey du Cool FM de Saint-Georges accueille huit nouveaux joueurs pour la saison 2021-2022. Ceux-ci ont justement été présentés lors d'une conférence de presse à La Cage de Saint-Georges, ce samedi 28 août.

Au total, ce sont 21 signatures de joueurs qui ont été annoncées et la campagne de billets de saison a été lancée.

Voici les principaux détails à propos des joueurs qui s’aligneront avec la formation beauceronne.

Les nouveaux visages

Alexandre Gosselin

Ceux qui ont suivi avec attention la dernière saison se rappelleront de ce joueur qui en avait déjà disputé un match. Ce jeune défenseur ne craint pas de se porter en attaque. Il a toujours sa part de points, en gardant un jeu défensif hermétique et appliquant de solides mises en échec. Il s’agit d’un autre joueur local qui se joint à la formation.

Matthew Newbury

La machine à points de la Ligue Hockey Junior du Québec est en Beauce. Peu importe la ligue, marquer 45 et 53 buts par année est un exploit. Lors de ses deux dernières saisons juniors, il a inscrit 102 et 106 points.

Noah Corson

Ce nom doit rappeler quelques souvenirs aux plus anciens. Noah Corson est le fils de Shayne, l’ancien de la LNH. La pomme ne tombe pas bien loin de l’arbre dans son cas. Noah Corson est un joueur intense qui a beaucoup de caractère et d’intensité.

Bruno-Carl Denis

Un nouveau défenseur rejoint également le Cool FM. Bruno-Carl Denis peut être utilisé autant en avantage qu’en désavantage numérique. Il possède une excellente vision du jeu avec une excellente relance. Son bon coup de patin et ses bonnes décisions avec la rondelle font de lui un défenseur complet.

Pierre-Luc Veillette

Lors de sa dernière saison dans la NCAA, Pierre-Luc Veillette a été le meilleur attaquant québécois dans le circuit universitaire américain avec 27 points en 29 matchs. En plus des points, Veillette excelle en zone défensive et ne néglige aucune partie de son jeu. Il est un attaquant complet.

Philippe Hudon

De capitaine à l’université Concordia, à la ECHL et à la AHL, Philippe Hudon a su laisser sa marque partout où il est passé. Bien qu’il ait des statistiques fortes intéressantes, il s’est démarqué par son engagement communautaire et son ardeur au travail. Il a également remporté le prix de l’athlète étudiant de l’année à Concordia.

Sébastien Auger

Sébastien Auger est un gardien reconnu dans le secteur universitaire. Originaire de St-Augustin-de-Desmaures, il était l’un des meilleurs gardiens universitaires au Canada. Maintenant que son université est terminée, il s’engage dans de nouveaux défis professionnels avec le Blizzard de St-François. Bien installé au Québec, il fera profiter son talent au Cool FM. L’équipe aura un des duos les plus solides de la LNAH avec le tandem Girard – Auger.

Maxime Lacroix

Si tout va bien, celui-ci pourrait passer de nombreuses années avec l’équipe. Il est un attaquant talentueux et une personne charismatique appréciée de tous. C’est un passionné de hockey qui a toujours une histoire pas trop loin à raconter.

Les retours avec l’équipe

Dave Hamel

Un des favoris de la foule est de retour. Dave Hamel n’a plus besoin de présentations dans la LNAH. Il est l’homme fort le plus craint de la ligue. Il n’a jamais reculé devant personne, ce qui lui a donné le titre de meneur au chapitre des minutes de pénalité et du nombre de batailles dans la ligue en 2019-2020.

Wayne Létourneau

Possédant un énorme potentiel, Wayne Létourneau sera de retour en 2021-2022. Alors qu’il avait 21 ans, il avait inscrit 3 points en 5 matchs la saison dernière avec le Cool FM en plus d’ajouter 18 points en 22 matchs dans le senior AAA. Ce défenseur est également connu pour son talent au dek hockey l’été, ce qui le garde dans une forme resplendissante.

William Breton

Un autre qui n’a pas besoin de présentations en Beauce est William Breton. Ce petit guerrier est une motivation pour ses coéquipiers. Match après match, il se donne cœur et âme pour l’équipe. Ses mises en échec font souffrir tous ses adversaires. Présentement en mission à l’extérieur, il garde une forme d’athlète avec son engagement militaire.

Allan Caron

Un héro obscur à chaque match. Voilà ce qu’est Allan Caron. Encore jeune, il est reconnu à travers le monde du hockey pour son éthique de travail et les sacrifices qu’il fait afin d’éviter un but de l’adversaire.

Olivier Dallaire

D’un défenseur défensif à un autre, Olivier Dallaire est synonyme de fiabilité, simplicité et robustesse. Il garde son jeu simple et c’est ce qui fait sa réussite. Il n’a jamais hésité à jeter les gants afin de défendre un coéquipier également.

Jonathan Ferland

Ce beauceron d’expérience est un leader dans la formation. Son attitude positive et sa passion pour le hockey font de lui un joueur aimé de tous. Il est reconnu sur la glace pour ses aptitudes offensives ainsi que son implication physique. À 38 ans, il est encore dans une forme de jeune fringant et a toujours soif de hockey.

Raphael Maheux

Jeune défenseur de 25 ans, Raphael Maheux continue de progresser année après année avec le Cool FM. L’année dernière, il a été un pilier en tant que défenseur offensif. Il a montré à toute la ligue la puissance de son tir frappé et son coup de patin rapide.

Mathieu Nadeau

Il en sera déjà à sa troisième saison à Saint-Georges. Mathieu Nadeau possède un excellent coup de patin et un tir du poignet foudroyant. Ce joueur originaire de Lac Etchemin a hâte de revenir sur la glace. La dernière saison, il a montré son côté plus robuste en appliquant de solides mises en échec sur ses adversaires.

Anthony Verret

Quand on parle de rapidité, on pense à Anthony Verret. Il faut également souligner son importance au cercle de mise en jeu alors qu’il finit habituellement parmi les meilleurs de la ligue dans cette catégorie. Il est un travaillant hors pair qui ne se plaint jamais et souhaite toujours en donner un peu plus.

Keven Veilleux

Le géant beauceron est de retour pour une seconde saison à la maison. Son tir, autant frappé que du poignet, est foudroyant. Sa présence impose le respect sur le top 6 à l’attaque. Autant capable de marquer des buts que de passer la rondelle, il est aussi capable d’apporter un élément physique important.

Raphael Girard

Malgré une saison en montagnes russes l’année dernière, Raphael Girard a terminé avec un dossier positif de 8 victoires et 6 revers. Il est devenu la sensation du moment dans la LNAH en remportant, de mémoire, le titre de joueur du mois en février et quelques places sur les étoiles de la semaine. Il a réalisé 2 blanchissages en 14 matchs, ce qui est un exploit dans la LNAH, une ligue reconnue pour l’offensive.

Yannick Tifu

Son talent est incomparable dans toute la LNAH. Yannick Tifu a les mains les plus habiles qu’on a vu à Saint-Georges depuis longtemps. La dernière saison, il a encore dépassé sa récolte personnelle en inscrivant 48 points en 36 matchs seulement. Son attitude et sa bonne humeur sont appréciées de tous.

Keven Cloutier

Membre de l'équipe depuis 2003-04, il est de retour pour une 16e saison. Sur la glace, son tir du poignet est foudroyant, mais en plus de cet aspect, il est également reconnu comme une pièce maitresse du désavantage numérique. Le capitaine de l’équipe ne se le cache pas, il veut absolument se retirer en gagnant et pouvoir ramener la coupe à St-Georges enfin !

La campagne de billets de saison

Maintenant que la campagne de billets de saison est lancée, l’équipe contactera tous les détenteurs de ces billets dans les prochains jours. Ils seront moins cher que l’an dernier.

En effet, le billet est au coût de 250$ pour 18 matchs de saison et un match hors concours. Les gens qui voudraient devenir de nouveaux détenteurs de billets de saison pourront le faire à partir de la fin de semaine du 18 septembre, lors du camp d’entrainement.

Prendre note que la santé publique du Québec va surement limiter le nombre de places disponibles à l’aréna (autour de 750-1 000) et que les détenteurs de billets de saison seront privilégiés.

Pour suivre les activités de l'équipe, rendez-vous sur la page Facebook du Cool FM de Saint-Georges de Beauce, LNAH et sur Instagram via coolfm_hockey.